РИАМО - 18 фев. Из-за незапланированной остановки одного из пассажирских поездов электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги следуют с опозданием от графика, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Горьковского направления, задерживающихся в результате незапланированной остановки одного из пассажирских поездов.

«В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы. В настоящее время пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», – отмечается в сообщении.

Пассажиров просят обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных.

«Железнодорожники делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график. <…> Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», – уточняется в материале.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).