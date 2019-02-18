РИАМО - 18 фев. Судебные приставы Подмосковья привлекли к ответственности НАО «Первое коллекторское бюро», превысившего количество телефонных звонков при работе по возврату просроченной задолженности, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В ведомство поступила жалоба от гражданина, являющегося должником перед одной из кредитных организаций. На его телефон регулярно поступали звонки от «Первого коллекторского бюро» с требованием вернуть задолженность, а их количество значительно превышало допустимые нормы, которые устанавливает федеральный закон. Сотрудники управления при проверке выявили нарушения ФЗ №230.

«За нарушение требований законодательства работники службы составили протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд вынес постановление о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей. НАО «Первое коллекторское бюро» не согласились с решением суда, пытались обжаловать приговор в Арбитражном апелляционном суде, но суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», - говорится в сообщении.

В случае противоправных действий коллекторов и иных организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, следует незамедлительно обращаться в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Прием документов осуществляется по адресу: Московская область, Красногорск, улица Речная, дом 8.

После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники управления примут все предусмотренные законом меры.

Согласно федеральному закону, при осуществлении взаимодействия с должником разрешено не более четырех сообщений и не более двух звонков в течение недели.