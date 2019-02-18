РИАМО - 18 фев. В минувшие выходные, 16 и 17 февраля, почти 300 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами и трамваями компенсационных маршрутов, работающих в районе временно закрытых станций Сокольнической линии метро, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Мы делаем все возможное, чтобы поездки пассажиров были максимально быстрыми и комфортными. В районе закрытых станций дежурят сотрудники «Мосгортранса» – они помогают пассажирам, координируют посадку в автобусы. За два дня автобусами КМ и трамваями №13 воспользовались около 300 тысяч горожан», – сказал собеседник агентства.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.

Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.