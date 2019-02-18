РИАМО - 18 фев. Уникальную роботическую систему, предназначенную для помощи маломобильным людям, создали в Московском физико-техническом институте (МФТИ), механическая рука способна брать предметы или налить лекарство, сообщает в понедельник газета «Известия».

«Новый робот-манипулятор, созданный в МФТИ, поможет людям с ограниченными возможностями. Он представляет собой механическую руку с семью суставами и кистью, которая способна брать предметы, налить лекарство, напоить и накормить человека. В перспективе такие установки могут пригодиться и на производстве — там, где работникам буквально нужна «третья рука», - говорится в сообщении.

Управление машиной не потребует от человека никаких движений - достаточно будет лишь посмотреть на нужный объект. Изобретение столичных ученых появится на рынке в течение трех лет.

«Комплекс будет предназначен для людей, у которых нарушена функция рук в результате травм или болезни. Робот должен дать возможность человеку переместить предметы, открыть бутылку, подать яблоко. Манипулятор сможет его напоить и накормить, помочь принять лекарство», - уточнил руководитель лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Роман Горбачев.

Он пояснил, что робот может сам распознать, на какой объект направлен взгляд, чтобы выполнить требуемую операцию. Поступившая от пользователя команда фиксируется айтрекером и передается в систему управления.

Данный робот может быть установлен у кровати больного или закреплен на инвалидную коляску. Его можно будет использовать не только дома, но и за его пределами. На данный момент разработчики настраивают аппаратуру, чтобы обучить робота брать продукты с полок магазина.

Также ведется разработку, чтобы в будущем машина смогла управляться не только через айтрекер, но и голосом и даже силой мысли. Специально для этого в МФТИ разрабатывается инновационная нейрогарнитура.

«Это такая шапочка с контактами, на которой размещено шесть электродов. Они фиксируют намерения человека. Наши программисты разработали специальные алгоритмы, которые позволяют устройству распознавать команды. Пользователю нужно будет только послать мысленный сигнал, например «хочу», - уточнил ведущий инженер лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Михаил Зарипов.

Директор научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ Виталий Епишев высказал уверенность, что данная разработка и применяемая технология взаимодействия «мозг – механизм» крайне интересна и находится на передовом крае науки.