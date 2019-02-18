РИАМО - 18 фев. На месте упавшего ранее светофора на Русаковской улице в столице проводятся восстановительные работы, для обеспечения комфорта пешеходов дежурит «Дорожный патруль», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ЦОДД.

Ранее на Русаковской улице в Москве на проезжую часть упал столб со светофором, в связи с произошедшим три полосы движения оказались перекрыты.

«Еще ведутся восстановительные работы, комфорт пешеходов обеспечивает «Дорожный патруль». В ближайшие часы восстановят (работу светофора - ред.) полностью», - сказал собеседник агентства.