РИАМО - 18 фев. Столичные полицейские в ходе расследования уголовного дела провели обыск по месту проживания безработного мужчины, они изъяли более 600 граммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

17 февраля в 23:57 поступила информация о том, что в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», возбужденного в отношении неработающих мужчин 1995 годов рождения, сотрудниками полиции найдены наркотики.

«В ходе проведения обыска по месту фактического проживания одного из фигурантов было обнаружено и изъято вещество массой 99,09 грамма, которое, согласно справке об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, является наркотическим средством – кокаин, вещество, массой 513,5 граммов, которое, согласно справке об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, является наркотическим средством – N-метилэфедрон», - говорится в сообщении.

По данному факту следователь СО отдела МВД проводит проверку.