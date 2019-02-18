РИАМО - 18 фев. В строении в деревне Зендиково городского округа Кашира произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 02:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Зендиково.

«В 05:10 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, десять человек», - говорится в сообщении.