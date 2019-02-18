РИАМО - 18 фев. Подмосковные полицейские задержали в Куровском городского округа Ликино-Дулево участников организованной преступной группы, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у 34-летнего предпринимателя 100 тысяч рублей за криминальное покровительство. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны полицейскими в одном из кафе города Куровское с поличным при передаче требуемой суммы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленниками оказались четверо ранее судимых местных жителей в возрасте от 24 до 33 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточняется в материале.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.