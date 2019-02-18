РИАМО - 18 фев. На столичных дорогах в понедельник ожидается гололедица, автолюбителям рекомендовали быть аккуратными на улицах города, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт»

«Доброе утро! На улице минус 2 градуса, преимущественно облачно. Днем ожидается минус 5-3 градуса, переменная облачность, без осадков, гололедица. Будьте аккуратнее на дорогах!» - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье до вечера понедельника объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и гололедицы.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о гололедице и порывистом ветре до 22 метров в секунду утром 18 февраля.