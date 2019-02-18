РИАМО – 18 фев. Первые позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2018 год занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает РИА Новости.

Для определения качества жизни в регионах и оценки сложившихся диспропорций в данной области эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили седьмой по счету рейтинг. Он построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в соцсфере. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие.

«Распределение регионов в рейтинге по сравнению с прошлым годом существенно не изменилось. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. <…> Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100)», - говорится в сообщении.

Данный топ-3 регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет, и в ближайшие годы ситуация скорее всего не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вместе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в тройке лидеров.

В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

На регионы топ-10 рейтинга приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.