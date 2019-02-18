РИАМО - 18 фев. В несколько домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе в столице, которые ранее были обесточены из-за повреждения кабеля строителями, подали электричество, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

При проведении строительных работ в Можайском районе (Западный округ Москвы) был поврежден электрический кабель. В результате несколько домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе были обесточены.

«Электроснабжение домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе полностью восстановлено», - говорится в сообщении.