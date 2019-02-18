РИАМО – 18 фев. Полный список площадок и имена известных чтецов акции «Тотальный диктант» в Московском регионе будут известны к середине марта, сообщила РИАМО PR-руководитель «Тотального диктанта» Ксения Эрдман.

«Мы только начинаем сейчас обзванивать и уточнять информацию по прошлогодним площадкам. Они станут известны не раньше середины марта, потому что этот процесс довольно трудоемкий. То же самое касается <…> (чтецов – ред.) на этих площадках. Как только мы понимаем, где москвичи смогут написать диктант, мы начинаем приглашать на эти площадки, в том числе и звездных <…> (чтецов – ред.)», - сказала Эрдман.

Она отметила, что вся информация о площадках и известных личностях, которые примут участие в проекте, появится на официальном сайте «Тотального диктанта».

«Самые популярные и ажиотажные площадки, как правило, это те, на которых диктуют текст какие-то звезды. На таких площадках ограниченное количество мест и на них регистрация закрывается максимально быстро. Поэтому, когда мы анонсируем площадки и <…> (чтецов – ред.), то советуем не откладывать регистрацию, а записываться как можно быстрее», - добавила Эрдман.

Она уточнила, что в марте стартует второй автопробег акции «Тотальный диктант» во Владивостоке и завершится в апреле в Таллине, который в этом году стал столицей проекта.

«Я побоюсь сделать какие-то прогнозы, но безусловно мы наблюдаем увеличение количества людей, которые узнают о диктанте. Их количество еще больше может вырасти за счет автопробега», - заметила Эрдман.

Кроме того, она напомнила, что за десять дней до диктанта будут анонсированы десять наиболее сложных слов, на которые стоит обратить внимание участникам.

По ее словам, всем отличникам «Тотального диктанта» вручат дипломы и подарки от спонсоров.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2019 году акция пройдет в России 13 апреля.