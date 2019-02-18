РИАМО - 18 фев. Облачная погода, небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в течение текущей недели, температура воздуха опустится до минус 15 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Во вторник ожидается погода без осадков, солнечно, ветер до 15 метров в секунду, ночью температура минус 10-12 градусов, по области до минус 15 градусов, днем во вторник 0 - минус 5 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидается облачная погода, днем в среду осадки в виде снега и мокрого снега, ночью минус 2-4 градуса, днем плюс 2-4 градуса. Ветер порывистый до 15 метров в секунду», - сказал собеседник агентства.

По его словам, среда станет самым теплым днем недели, а в четверг ночью ожидается минус 1-6 градусов, днем минус 1-4 градуса. В пятницу ночью минус 7-12 градусов, днем минус 3-8 градусов.

«В субботу, 23 февраля, ожидается облачная погода, снег, ночью минус 7-12 градусов, днем 0 - минус 5 градусов. В воскресенье переменная облачность, ночная температура составит минус 3-8 градусов», - заключил синоптик.