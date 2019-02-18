РИАМО - 18 фев. Ко Дню защитника Отечества в 13 музеях и галереях столицы планируют провести праздничную программу, приуроченные к празднику мероприятия стартуют с 20 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отметить День защитника Отечества можно в тринадцати музеях и галереях департамента культуры Москвы. С 20 февраля в них стартуют особые мероприятия, посвященные празднику», - говорится в сообщении.

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А.М. Шилова проведут сразу несколько мероприятий. 22 февраля посетителей ждет лекция «Герои земли русской». На ней пойдет речь о военных подвигах в произведениях русских художников. Участники обсудят картины, на которых изображены как исторические битвы XIV–XIX веков, так и события Великой Отечественной войны. Праздничный концерт «Но ты и дорог мне такой» состоится в галерее 23 февраля.

Кроме того, с 20 февраля по 25 марта в галерее пройдет выставка картин Александра Шилова «России славные сыны», приуроченная ко Дню защитника Отечества. В экспозиции будет представлено более 90 полотен, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Бесплатную фотовыставку «Защитники Отечества» также организовал Дом Высоцкого на Таганке. Экспозиция объединила работы сразу несколько поколений фотографов, снимавших военные события разных лет. Выставка будет открыта до 5 марта с 11:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника.

А 21 февраля в музее можно будет посмотреть театрализованный концерт «Бери шинель, пошли домой». В него вошли отрывки из дневниковых записей и мемуаров военного времени, фрагменты спектакля Театра на Таганке «Павшие и живые», в котором играл Владимир Высоцкий.

В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени проведут тематические экскурсии. Они начнутся 23 февраля в 12:00, 14:00 и 16:00. Гостям покажут портреты военачальников и государственных деятелей Российской империи и расскажут, за какие заслуги вручались те или иные награды и какими привилегиями пользовались их обладатели. В честь Дня защитника Отечества вход в музей сделают бесплатным. Билет на экскурсию нужно будет приобрести отдельно в кассе музея.

В музее «Садовое кольцо» до 26 февраля будет работать выставка моделей автомобилей коллекционера Никиты Бакалова «Авто: история, стиль, движение». В числе экспонатов правительственные, полицейские, пожарные автомобили и машины скорой помощи, грузовики и автобусы. Отдельно представлены авто героев фильмов про Джеймса Бонда. Вход на выставку свободный.

Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане ждет гостей на творческую встречу «Будь верен присяге». Мероприятие, на котором выступят ветераны и действующие военнослужащие, состоится 22 февраля.

В выставочном зале «Тушино» пройдет концерт «С любовью, верой и отвагой», который начнется 23 февраля в 16:00.

Галерея «Выхино» подготовила для горожан концерт-подарок под названием «От прекрасных дам». Он состоится 24 февраля. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов студентки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Маргарита Павлова (скрипка) и Дарина Гильмханова (фортепиано).

Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает москвичей 23 февраля в два своих филиала на праздник «День русского солдата». В Музее героев Советского Союза и России состоится обзорная экскурсия «На встречу с героями». Ее участников познакомят с интересными фактами из жизни героев-полярников, моряков, летчиков-испытателей и фронтовиков Великой Отечественной войны.

Детская интерактивная программа «Оружие героев» стартует в 14:30. Гости увидят знаменитые образцы советского оружия — винтовку Мосина и пистолет-пулемет Шпагина, узнают об их производстве и применении. Кроме того, клуб военно-исторической реконструкции района Ясенево продемонстрирует образцы формы и снаряжения Красной армии времен Великой Отечественной войны. Вход на все мероприятия свободный.