РИАМО - 18 фев. В преддверии Международного женского дня в автобусах «Мострансавто» запустят аудиопоздравления от известных жителей Подмосковья, сообщил РИАМО генеральный директор автотранспортного предприятия Владислав Мурашов.

«Мы в конце года провели акцию, поздравляли жителей с Новым годом. Люди составляли сообщения и мы их прокручивали. То же самое будет 8 Марта. Думаю, что мы что-то придумаем и будем транслировать поздравления известных жителей для женщин Подмосковья. Мы за неделю-две должны начать организовывать, чтоб более длительно шло поздравление», - сказал Мурашов.

По его словам, 8 марта поздравления в адрес прекрасного пола обязательно прозвучат и из уст водителей автобусов – их будут транслировать по громкой связи.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.