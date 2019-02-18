РИАМО - 18 фев. В усадьбе «Люблино» в Москве началось строительство павильона для проведения свадеб, данные работы являются частью комплексного благоустройства парка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здание площадью около 200 квадратных метров появится неподалеку от дворца Н.А. Дурасова, где каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, который убирали с наступлением холодов. В нем можно было провести официальную регистрацию брака и организовать празднование», - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы отметил, что усадьба «Люблино» — популярное место у московских молодоженов. Поэтому было решено возвести полноценный павильон, где они смогут отпраздновать радостное событие в любое время года.

«Панорамное остекление фасада здания позволит участникам торжества наслаждаться красотами парка. С этой точки открывается живописный вид на Люблинский пруд и усадьбу. Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы», - добавил он.

По его словам, павильон будет выдержан в едином стиле со сценами и входными группами, которые только планируется обновить. Рабочие подготовили фундамент павильона и начали формировать из металлоконструкций его каркас. Кроме того, ведется монтаж связующих балок и кровли. После этого специалисты приступят к внутренней и внешней отделке павильона. Фасад здания облицуют декоративными панелями из лиственницы, что поможет ему органично вписаться в природный ландшафт парка.

Основные этапы комплексного благоустройства усадьбы «Люблино» планируют завершить в 2019 году. Приводить в порядок будут только устаревшую инфраструктуру. Работы не нанесут вреда растениям и животным. При благоустройстве учтут пожелания местных жителей. Здесь появятся детские и спортивные площадки с разнообразными игровыми и тренажерными комплексами. Также вдоль берега Люблинского пруда построят просторную набережную, сделают удобные спуски к воде и мостики для любителей рыбалки. Кроме того, в усадьбе реконструируют старую лодочную станцию с причалом.