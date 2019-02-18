РИАМО - 18 фев. Закрытие пяти станций Сокольнической линии Московского метрополитена и выросший пассажиропоток не вызвал давок и больших очередей к автобусам компенсационных маршрутов, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Возле Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов дежурят сотрудники центра организации мобильности пассажиров (ЦОМП) и полиции, которые объясняют пассажирам как можно дойти до автобусов компенсационных маршрутов. На пути к самим автобусам также каждые несколько метров стоят люди с громкоговорителями, которые напоминают информацию о схеме движения.

«В основном подходят с вопросами, как добраться до автобусов. Сейчас утро, поэтому людей подходит много, всем рассказываем. Но еще часто подходят и спрашивают как дойти до поездов дальнего следования, один даже спросил как доехать до Воробьевых гор, мы сейчас почти справочная служба, всем все рассказываем», - сказал один из сотрудников ЦОМП.

Выросший пассажиропоток мало сказался на очередях в кассы метрополитена. Значимую часть пассажиров на себя взяли мобильные кассы, возле которых также стоит много людей. В таких кассах можно купить билет на одну поездку.

На остановках автобусов компенсационного маршрута тоже стоит очередь на транспорт. Но благодаря минимальному интервалу движения наземного транспорта давки не возникает. Сразу, как отъезжает заполненный автобус, на его место приезжает другой.

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической линии метрополитена: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.