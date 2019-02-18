РИАМО - 18 фев. В Москве в парке Горького планируют провести реконструкцию центрального павильона проката, здание будет иметь полуовальные стены, напоминающие отшлифованный водой камень, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здание центрального павильона проката в парке Горького ждет реконструкция. Сейчас это типовая советская постройка образца 1950–1960-х годов. Она расположена по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 38. Подобные павильоны возводили во многих парках столицы для хозяйственных нужд или размещения небольших кафе. Теперь эти здания устарели», - говорится в сообщении.

Авторы проекта выбрали архитектурный стиль биотек. Москомархитектура утвердила дизайн-проект обновленного павильона - он будет напоминать гладкий речной камень, отполированный водой практически до блеска.

«Близость Пушкинской набережной Москвы-реки вдохновила авторов проекта обратиться к архитектурному стилю биотек. Этот стиль призывает заимствовать облик домов и сооружений или отдельные его элементы в природе. Например, дома могут повторять по форме морскую волну, цветы лотоса, ракушку. Гладкие полуовальные стены павильона парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что при работе в стиле биотек применяют натуральные материалы, металл, а также архитектурный бетон. Он позволяет специалистам создавать жилые дома, мосты и даже небоскребы причудливых форм.

После реконструкции главный вход в павильон проката в парке Горького будет почти полностью прозрачным. В здании сделают стеклянные панорамные окна. В павильоне можно будет взять в аренду взрослые и детские велосипеды, скейтборды, самокаты, роликовые коньки и другой спортивный инвентарь. Помимо этого, после прогулок и занятий спортом гости смогут перекусить в небольшом кафе, рассчитанном на 40 мест. Также в павильоне будут работать камеры хранения и туалеты.

Работы по обновлению центрального павильона проката начнутся весной.

В парке Горького уже отреставрировали павильон шахматного клуба «Белая ладья» и народную обсерваторию. За последний год в здесь завершили реконструкцию арки главного входа, открыли исторический вход в парк со стороны Ленинского проспекта, восстановили скульптуру «Партизанка» и ажурную беседку. В настоящее время продолжается реконструкция утраченных скульптур и ландшафтных вазонов.