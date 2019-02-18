РИАМО - 18 фев. Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, ветер ослабеет, температура воздуха составит минус 6-1 градус, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем циклон, определявший погодные условия накануне сместится в район Сыктывкара, а ему в тыл усилится антициклональный гребень с юго-запада. Давление будет интенсивно расти. Вероятность осадков значительно уменьшится. Ветер немного ослабеет. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 18 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 4-2 градуса, по области минус 6 - минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду. Геомагнитный фон 18 февраля прогнозируется спокойный.

«Колебания метеоэлементов негативно скажутся на самочувствии большинства метеозависимых людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями. Этой категории людей следует в этот день особенно внимательно отнестись к своему самочувствию и по необходимости принять рекомендованные лечащим доктором лекарственные препараты. Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. И даже у здоровых людей в ветреную погоду может нарушиться сон, возникнуть чувство беспричинной тревоги, понижается работоспособность», - предупреждают синоптики.