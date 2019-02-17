РИАМО - 17 фев. Линейку изделий оборонного назначения и компонентов для вооружения и военной техники представили на международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби, продукция производится на подмосковных и столичных предприятиях, говорится в сообщении пресс-службы холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Представленная на выставке продукция разрабатывается и серийно выпускается на предприятиях холдинга – Вологодском оптико-механическом заводе, Красногорском заводе имени С. А. Зверева (Подмосковье), НПО «Орион» (Москва), Лыткаринском заводе оптического стекла (Подмосковье) и Новосибирском приборостроительном заводе.

«В этом году на своем стенде холдинг «Швабе» представляет целый ряд разработок. В числе ключевых – панорамный прибор наблюдения командира ППНК. В составе бронетанковой техники он осуществляет панорамный обзор местности, обнаруживает и распознает цели в любое время суток», - говорится в сообщении.

На площадке демонстрируют возможности «всевидящей» SWIR-камеры коротковолнового инфракрасного диапазона спектра и еще более 50 разработок для наблюдения за объектами, проведения поисково-спасательных операций, образцы прицельной и другой техники.

Впервые на IDEX 2019 «Швабе» показывает новую ультрафиолетовую камеру Ultra, работающую в диапазоне 0,29-0,34 мкм и являющуюся одним из самых эффективных инструментов для обнаружения повреждения изоляции на ЛЭП, распределительных и защитных устройств.

«В экспозиции также представлены – лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов, оптико-лазерно-теле-тепловизионная обзорно-прицельная система СОЛТ-25, танковый тепловизионный комплекс «Ирбис-К», - добавляется в материале.

Международная выставка IDEX – одна из наиболее представительных в области вооружений, технологий и безопасности. Проводится под патронажем президента ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна, при поддержке правительства и вооруженных сил государства. Холдинг «Швабе» принимает участие в мероприятии второй раз.

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