РИАМО - 17 фев. В отделении реабилитации детей комплексного центра социального обслуживания «Химкинский» состоялся мастер-класс по живописи «Птицы Сергия» для ребят с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

Провела мероприятие член Союза художников Подмосковья Мария Сережина. Мероприятие прошло в рамках проекта «Единая страна – доступная среда».

«Мастер-класс для ребят я провожу по собственной методике «Птицы Сергия». Процесс рисования необычных ярких птиц очень увлек детей, они с удовольствием демонстрировали свои работы взрослым. Данный проект несет в себе не только эстетическую составляющую, но и развивает воображение, раскрывает навыки и таланты детей», – отметила Сережина.

В ходе мастер-класса ребятам помогали также педагоги отделения.

«Вовлечение детей с нарушением здоровья в создание ярких образов сказочных птиц имеет важное социальное значение. Через такое творчество дети-инвалиды могут открыть в себе разные таланты, а их родители должны увидеть и стараться их развивать», - сказал региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» Михаил Диктованный.

Такие занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья в Химках проходят регулярно.

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