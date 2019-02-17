РИАМО - 17 фев. Полицейские задержали молодого человека по подозрению в краже из кармана пальто денег и банковской карты у посетителя торгового центра в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 21-летнего жителя Москвы о том, что в одном из торговых центров на Шараповском проезде в Мытищах из кармана его пальто украли денежные средства и банковскую карту. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 18-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья», - говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.