РИАМО - 17 фев. Сборная Московской области одержала победу в XXVIII турнире по пожарно-спасательному спорту «Кубок Вятки», который прошел в Кирове с 14 по 16 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 18 регионов нашей страны. Они представляли шесть федеральных округов. <…> В командном зачете сборная Подмосковья выиграла золото турнира. Второй результат у команды Кировской области, а третьими стали спортсмены из Пермского края», - говорится в сообщении.

Мужские и женские сборные в разных возрастных группах состязались в двух дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Спортсмены выступали в личном первенстве и в командном зачете.

На 100-метровой полосе лучшие результаты среди членов сборной Московской области показали Роман Митрофанов, занявший первое место среди юношей 15-16 лет с результатом 16,84 секунды и Сергей Васин, ставший бронзовым призером в этой возрастной группе.

Эрнест Шаяхметов показал второй результат среди мужчин. У девушек 17-18 лет первое место заняла Ирина Демидова с результатом 16,62 секунды. Валерия Кузьмичева стала третьей.

В штурмовке Васин занял первое место среди юношей 15-16 лет с результатом 7,37 секунды. Среди девушек 17-18 лет вновь сильнейшей оказалась представительница Подмосковья Демидова с результатом 7,51 секунды. Анастасия Громова завоевала бронзу среди девушек 15-16 лет, Валерия Костина показала такой же результат среди девушек 13-14 лет, а Анна Полякова заняла третье место среди женщин.