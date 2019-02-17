РИАМО - 17 фев. В День защитника Отечества Военно-технический музей в селе Ивановское городского округа Черноголовка проведет соревнованиях по классическому лыжному ходу на Кубок музея, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«23 февраля Военно-технический музей в Ивановском, что под Черноголовкой, приглашает всех принять участие в традиционных ежегодных соревнованиях по классическому лыжному ходу на Кубок музея! Праздничный выходной день должен быть запоминающимся, а День защитника Отечества еще и победным», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются как профессионалы, так и любители лыжного спорта. Протяженность дистанций от 2 до 16 километров. Приветствовать участников будет олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков.

«После забега участникам и зрителям будет предложен горячий солдатский обед из полевой кухни», - добавляется в материале.

День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля. Праздник отмечается с 1922 года. До 1946 года он назывался День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — День Советской армии и Военно-морского флота. Официальным выходным День защитника Отечества стал в 2002 году.

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