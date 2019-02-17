РИАМО - 17 фев. Московская железная дорога (МЖД) готова к работе в условиях сильного ветра, который ожидается в Москве и Подмосковье до вечера 18 февраля, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МЖД.

«В связи с ухудшением погодных условий в Московском регионе в ночь с 17 на 18 февраля на Московской железной дороге в режим готовности приведены аварийно-восстановительные бригады железнодорожников и специальная техника», - сказал собеседник агентства.

В Москве и Подмосковье с воскресенья до вечера 18 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 22 метров в секунду и гололедицы.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер, который сохранится до следующего утра. По прогнозам синоптиков, ветер будут сопровождать заряды снега.

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе на 18 февраля>>