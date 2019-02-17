РИАМО - 17 фев. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве 23 февраля состоится концерт с вальсами Фредерика Шопена и шедеврами Франца Шуберта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«23 февраля в рамках открытия крупнейшей в России зимней выставки тюльпанов, нарциссов и других весенних растений «Репетиция весны» в огромных тропиках XVIII века в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет концерт с вальсами Фредерика Шопена и шедеврами Франца Шуберта», - говорится в сообщении.

Зрители услышат избранные произведения великих композиторов эпохи романтизма на духовых, струнных и фортепиано посреди пальм, камелий, магнолий, агав и цветущих цитрусовых в исполнении октета Simple Music Ensemble. Начало в 19:00. Художественный руководитель и автор проекта - Григорий Волков.

В концертный билет включено посещение выставки «Репетиция весны», фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», выставок реалистичных глиняных цветов, насекомых и скульптур, а также напиток в «Садовом буфете».