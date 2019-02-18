РИАМО - 18 фев. Утром в понедельник с 06:30 до 07:30 на небе над юго-восточным горизонтом произойдет сближение Венеры и Сатурна, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В понедельник произойдет сближение Венеры и Сатурна. Их будет разделять всего 1 градус (два диска Луны). Такое положение светил на небе астрономы называют сближением. <…> Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 06:30 до 07:30, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», – говорится в сообщении.

Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6-7 градусов.

В текущем году произойдет два сближения Венеры и Сатурна, второе будет 11 декабря на вечернем небе.

Венера – вторая планета от Солнца, а Сатурн обращается шестым вокруг Солнца, располагаясь далеко за пределами орбиты Земли. С Земли Венера и Сатурн видны почти на одной линии обзора, в космосе эти планеты находятся очень далеко друг от друга.

Сатурн является самым дальним миром, который мы можем легко увидеть невооруженным глазом. Сатурн сияет на нашем небе как звезда первой величины, но Венера в настоящее время затмевает его почти в 80 раз. Венера сейчас настолько ярка, что некоторые зоркие люди могут увидеть ее даже на дневном небе.

Юпитер, Венера и Сатурн будут продолжать освещать утреннее небо в течение многих месяцев 2019 года. Юпитер и Сатурн постепенно будут подниматься над южным горизонтом все раньше и раньше восхода, а Венера наоборот, будет постепенно приближаться к Солнцу.