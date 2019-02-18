РИАМО - 18 фев. Московский городской суд в понедельник рассмотрит жалобу на арест Дениса Чуприкова, которого обвиняют в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.

Утром 1 февраля полотно вернули на выставку. Картина была помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации. В музее также усилили охрану.

Выставка работ Архипа Куинджи проходила в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года.