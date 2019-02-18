РИАМО - 18 фев. В столичной подземке в понедельник стартует распродажа сувениров в честь Дня защитника Отечества, купить товары можно со скидкой 50%.

Всего доступно более 100 сувениров с символикой метро. В частности, можно приобрести футболки со схемой подземки, надписями: «Выход в город», «Справок не даю», а также толстовки, шарфы и шапки, сувенирные тарелки и жетоны, обложки для документов, кружки со схемой метро, открытки с фотографиями станций, чехлы для проездных карт, а также плюшевых мишек.

Продукция доступна на стойках «Живое общение» на 13 станциях метро, а также в информационном центре на станции «Тушинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Акция продлится по 24 февраля.