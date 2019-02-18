РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В Королеве в понедельник молодежный парламент проведет общественный прием жителей в школе №2, сообщается на странице парламента в Instagram.

Прием пройдет в 17:00 в школе №2 по адресу: улица Стадионная, 2.

«В понедельник молодежный парламент проведет общественный прием, на котором ты сможешь задать вопросы, предложить свои идеи и рассказать нам о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться в городе», - говорится в сообщении.