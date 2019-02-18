РИАМО - 18 фев. Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве закрыт для посещения по 16 апреля в связи с профилактическими работами, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей В. И. Ленина закрыт для доступа посетителей», – говорится в сообщении.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы - с 10:00 до 13:00. Посещение объекта бесплатное.