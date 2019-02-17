РИАМО - 17 фев. В столице прогнозируют сильный порывистый ветер и гололедицу, московским водителям рекомендовали внимательнее выбирать место для парковки и не оставлять машину у рекламных щитов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается серьезное ухудшение погоды: похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев!» - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер, который сохранится до следующего утра. По прогнозам синоптиков, ветер будут сопровождать заряды снега.