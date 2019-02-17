РИАМО - 17 фев. В частном доме в деревне Семеновская подмосковного Коломенского городского округа произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, деревня Семеновская, Южная улица, дом 33.

«В 16:47 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», - говорится в сообщении.