РИАМО - 17 фев. Белковая диета позволит избавиться от излишков висцерального жира, который угрожает желудку, печени и кишечнику, для соблюдения этой диеты необходимо употреблять шесть важных продуктов, сообщает Газета.ru.

«Исследователи назвали способы избавления от лишнего висцерального жира, который окружает внутренние органы — желудок, печень и кишечник. <…> Если в небольших количествах этот жир необходим для нормального функционирования организма, то его излишки приводят к серьезным проблемам, от передавливания внутренних органов до изменения гормонального фона», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, действенной мерой для сжигания запасов жира является соблюдение белковой диеты. Потребление белка может уменьшить тягу к пище на 60% и повысить метаболизм.

Как показало опубликованное в BMC Medicine исследование, количество и качество потребляемого белка обратно пропорционально количеству жира внутри организма.

«Ученые советуют налегать на куриные яйца, куриную грудку, тунца, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, отказываясь в то же время от сахара, подслащенных напитков и углеводов. А вот повышенную физическую активность авторы исследования не рекомендуют», - добавляется в материале.

Исследователи уверены, что точечных упражнений для избавления от висцерального жира не существует. При выполнении классической работы в спортзале жир с живота и бедер уходит в последнюю очередь. В то же время позитивным видом активности названы плавание и ходьба.