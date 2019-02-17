РИАМО - 17 фев. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Спиридоновка в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На улице Спиридоновка столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП люди не пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.

Легковой автомобиль столкнулся с четырьмя припаркованными машинами в центре Москвы>>