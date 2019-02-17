РИАМО - 17 фев. Вечером в Москве порывы штормового ветра будут достигать 20 метров в секунду, его будут сопровождать заряды снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномальное тепло (сегодня температура воздуха в Москве повышалась до самых высоких показателей этой зимой, плюс 5,1 градуса, что на 0,7 градуса меньше рекорда 1957 года) сменится штормовым ветром. В результате прохождения вечером в воскресенье холодного атмосферного фронта скорость ветра в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, пройдут заряды снега», - написал Тишковец в Instagram.

Он уточнил, что столбики термометров после полуночи начнут опускаться и уйдут в «синий» (минусовой) сектор, поэтому на дорогах и тротуарах станет скользко, образуется гололедица.

«Возможно падение деревьев, конструкций и линий электропередачи. Будьте осторожны!» - предупредил синоптик.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер, который сохранится до следующего утра.