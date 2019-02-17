РИАМО - 17 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в торговых павильонах на улице Преображенский Вал в Восточном округе Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 17:10. По адресу: Преображенский Вал, дом 18, строение 25, на площади около 50 квадратных метров горели торговые павильоны.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 17:40 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.