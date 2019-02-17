РИАМО - 17 фев. На востоке Москвы спасатели локализовали пожар в торговых павильонах на площади 50 квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По адресу: Преображенский Вал, дом 18, строение 25 происходило возгорание торговых павильонов на площади около 50 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорание в настоящий момент локализовано. Продолжаются работы по его полной ликвидации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.