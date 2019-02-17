РИАМО - 17 фев. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств в столичных торговых центрах «Атриум» и «Каширская плаза», сообщает ТАСС.

Ранее поступили анонимные сообщения о минировании двух ТЦ в Москве. Людей эвакуировали, правоохранительные органы начали проверку зданий.

«Информация об угрозах взрывов в торговых центрах «Каширская плаза» и «Атриум» не подтвердилась», - сказал источник в экстренных службах.

В минувшую субботу, 16 февраля, в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали пять ТЦ. Во всех случаях тревога оказалась ложной.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.