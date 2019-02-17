РИАМО - 17 фев. Российский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира выиграл гонку классическим стилем на 15 километров, а Александр Бессмертных завоевал бронзовую медаль, сообщает Газета.ru.

Десятый этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в итальянском Конье.

«Большунов выиграл гонку с результатом 34:48,4, Ийво Нисканен уступил ему 43,7 секунды, Бессмертных занял третье место (плюс 55,9)», - говорится в сообщении.

Также в воскресенье на десятом этапе Кубка мира россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 километров.