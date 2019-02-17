РИАМО – 17 фев. Молодой человек, который скончался в ходе драки с охранником около здания Минкомсвязи в Москве, оказался чемпионом России по рукопашному бою, сообщает РЕН ТВ.

«22-летний юноша из Орловской области победил на первенстве страны по универсальному бою. Кроме того, он неоднократно завоевывал медали на соревнованиях», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве, в воскресенье на охраняемой территории на Тверской улице между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека, проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.

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