РИАМО - 17 фев. В Государственной Думе не рассматривается инициатива о запрете на покупку автомобиля без наличия у гражданина парковочного места или гаража, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник появилась информация о том, что в Государственной Думе обсуждается инициатива о запрете на покупку машины без наличия собственного или арендованного гаража или места для парковки.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев высказал уверенность, что подобного запрета никогда не будет.

«Это просто фейк. Мы считаем, что граждане России, которые честно, добросовестно заработали деньги, имеют право на покупку автомобиля. Зачем усугублять какие-то вещи, если гражданин в свободной стране имеет право на то, что не запрещено законом?» - заявил Москвичев.

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