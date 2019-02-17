РИАМО - 17 фев. Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) перешла в режим повышенной готовности из-за усиления ветра в Москве и Подмосковье, в постоянную готовность приведены бригады рабочих и резервные источники электроснабжения, сообщается на сайте компании.

«В ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (сохранение порывов ветра до 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица) продолжает действовать режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений.

«Организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей», - добавляется на сайте.

Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах ПАО «МОЭСК» возможно введение особого режима работы, до специального указания главного инженера электросетевой компании.

Для потребителей работает телефон 8-800-700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале «Светлая страна» по адресу.