РИАМО - 17 фев. В столице на метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали температуру в 5,1 градуса, также в Москве дует сильный порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 15 часов в Москве термометры показывали полюс 5,1 градуса (ВДНХ). Так тепло в текущем календарном году в Москве еще не было. Предыдущий температурный максимум был установлен в субботу, температура достигла 4,2 градуса», - говорится в сообщении.

В мегаполисе усиливается ветер с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада. Самый сильный ветер, до 20 метров в секунду, отмечен в этот час в районе Внуково, в районе МГУ - до 17 метров в секунду. В московских аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» скорость ветра достигает 18 метров в секунду.

Ожидается сохранение такой же ветреной погоды с порывами 15-20 метров в секунду и в ближайшую ночь. Кроме того, грядет похолодание. В ночь на 18 февраля подморозит до минус 3-5 градусов в Москве и до минус 1-6 градусов по Московской области. На дорогах образуется гололедица.