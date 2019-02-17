РИАМО - 17 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил основателя и учителей «Школы героев» в Подмосковье за подготовку детей к взрослой жизни.

«Спасибо основателю и педагогам «Школы героев» в Подмосковье за то, что готовите детей к взрослой жизни и приучаете к труду!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что очень важно, чтобы ребята с ранних лет умели работать не только головой, но и руками.

Также губернатор разместил видеоролик, на котором видно, как юных воспитанников данной школы учат работать с инструментами и деревом.