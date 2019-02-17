РИАМО - 17 фев. В столице загорелось трехэтажное административное здание с мансардной, огонь потушила система порошкового пожаротушения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 15:27 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Мытная, дом 22, строение 1.

«По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем трехэтажном административном здании с мансардной. Происходило загорание проводки на площади около 3 погонных метров, которое было ликвидировано сработавшей системой порошкового пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - уточняется в сообщении.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.