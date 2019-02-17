РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Сотрудники пожарной охраны подмосковной Балашихи ликвидировали возгорание в частном доме на улице Коллективной в микрорайоне Салтыковка, о пострадавших информации нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в воскресенье в 04:41 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Коллективная», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 19 человек, кроме того использовали пять единиц техники.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.