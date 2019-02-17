РИАМО - 17 фев. В музее-заповеднике «Мураново» в подмосковном Пушкинском районе с 20 февраля до конца апреля пройдет выставка, рассказывающая об играх и творчестве детей, живших в этой усадьбе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«20 февраля в музее-заповеднике «Мураново» состоится открытие нового выставочного проекта, рассказывающего о детской жизни в усадьбе. На выставке будет представлена тема игр и творчества детей семьи Тютчевых-Пигаревых конца XIX — начала XX века», - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть старинные детские книги, игрушки для девочек и мальчиков, настольные игры и множество других интереснейших, редких и необычных экспонатов. Выставка продлится до конца апреля.

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