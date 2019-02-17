РИАМО - 17 фев. Неизвестный украл автомобиль Land Rover Range Rover в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск, материальный ущерб составил 1,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«16 февраля в 19:05 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1978 года рождения с заявлением о том, что 16 февраля с 16:50 до 19:00 в деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск неизвестный похитил ее автомашину Land Rover Range Rover 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».