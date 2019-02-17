РИАМО - 17 фев. В столице уже третий день подряд фиксируется самая высокая температура воздуха с начала зимы, столбики термометров в воскресенье поднялись до плюс 4,4 градуса, сообщила РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В 12:00 в Москве термометры показывали полюс 4,4 градуса. Так тепло в текущем календарном году в Москве еще не было», - сказал Волосюк.

Она напомнила, что предыдущий температурный максимум был установлен в субботу, воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса.

Как уточняется на сайте «Метеовести», в подмосковных Можайске и Коломне были обновлены рекорды тепла (плюс 5,6 градуса и плюс 4,4 градуса – соответственно).

«К мегаполису с северо-запада уже приближается холодный атмосферный фронт. Это он стал причиной усиления ветра. И в первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы», - добавляется в материале.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер с усилением до 22 метров в секунду. Сильный ветер сохранится до следующего утра.